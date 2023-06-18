Ивлеева бросила красавчика из «Фабрики звезд»: увидев фото, поймете почему

Личная жизнь скандальной ведущей Насти Ивлеевой всегда развивалась бурно. Она встречалась со многими известными персонами, среди которых оказался и участник «Фабрики звезд».

Задолго до своего карьерного взлета Ивлеева крутила роман с главным красавчиком телешоу Арсением Бородиным. На момент их первой встречи музыкант состоял в группе «Челси», а Настя работала администратором ночного клуба. О ней тогда никто ничего не слышал.

Как-то квартет заявился в ночной клуб, где и состоялось знакомство Бородина и Ивлеевой. Первая встреча вышла сумбурной, но позднее певец и будущая телезвезда сдружились. Арсений помог Насте перебраться в Москву, и вскоре между ними начались отношения.

Однако надолго пару не хватило. Они расстались по инициативе Насти, и, как считают поклонники, виноват в этом Бородин. Музыкант сильно изменился со времен «Фабрики звезд». Она запустил себя и превратился из красавчика в заросшего дядечку. Он отрастил длинные волосы и бороду, которые резко его состарили. Неудивительно, почему Ивлеева ушла от него.

Однако Арсений считает, что причиной расставания стало постоянное отсутствие Насти — она пропадала на шоу и передачах.