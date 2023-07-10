Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь

Владимир Гостюхин обрел широкую популярность благодаря сериальному хиту «Дальнобойщики». Его дуэт с Владиславом Галкиным покорил сердца всех россиян, которые потом долго не хотели расставаться с любимыми героями.

Актер начал карьеру в кино еще в конце 60-х, но ему доставались совсем небольшие роли, а самого Гостюхина даже не включали в титры. В 70-х и 80-х положение Владимира Васильевича намного улучшилось, и он появился в таких известных лентах, как «Время выбрало нас», «Восхождение» и других картинах. В начале 90-х Гостюхин снялся в фильме «Урга — территория любви».

Слава к артисту пришла уже в зрелом возрасте, поэтому не все вспомнят, как он выглядел в молодости. На старте карьеры Владимир Васильевич был красавцем-брюнетом с мужественными чертами. Неудивительно, что актер всегда привлекал внимание женщин.

Гостюхин был женат четырежды. У артиста три дочери: старшая родилась во втором союзе, средняя — в третьем, а младшая появилась на свет от связи с некой журналисткой Татьяной.