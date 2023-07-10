Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь

Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь

10 июля 2023 09:00
Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь

Всегда пользовался успехом у женщин.

Владимир Гостюхин обрел широкую популярность благодаря сериальному хиту «Дальнобойщики». Его дуэт с Владиславом Галкиным покорил сердца всех россиян, которые потом долго не хотели расставаться с любимыми героями.

Актер начал карьеру в кино еще в конце 60-х, но ему доставались совсем небольшие роли, а самого Гостюхина даже не включали в титры. В 70-х и 80-х положение Владимира Васильевича намного улучшилось, и он появился в таких известных лентах, как «Время выбрало нас», «Восхождение» и других картинах. В начале 90-х Гостюхин снялся в фильме «Урга — территория любви».

Слава к артисту пришла уже в зрелом возрасте, поэтому не все вспомнят, как он выглядел в молодости. На старте карьеры Владимир Васильевич был красавцем-брюнетом с мужественными чертами. Неудивительно, что актер всегда привлекал внимание женщин.

Гостюхин был женат четырежды. У артиста три дочери: старшая родилась во втором союзе, средняя — в третьем, а младшая появилась на свет от связи с некой журналисткой Татьяной.

Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь
Фото: Кадр из сериала «Дальнобойщики», кадр из фильма «Моя судьба» (1973)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше