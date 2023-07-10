Иваны уже не в моде: рожденным в 2023 году остается только посочувствовать

Мода на необычные имена для детей в нашей стране приобрела небывалый масштаб. Порой кажется, что в погоне за самым уникальным именем для малыша родители немного забывают об адекватности.

Среди имен, которыми родители называют дочерей в 2023 году, фигурируют как относительно привычные Виола, Доминика, Алисия, Иванна, так и совсем уж экзотичные — Раббия, Севиль, Каталина, Лукия.

Новорожденным мальчикам от родителей тоже досталось.

Вместе с Адамом, Лукой и Димитрием через три года в детские сады пойдут Гор, Радомир, Авраам и Теодор. Возможно, родители надеются, что обладатели необычных имен окажутся в большинстве и дразнить в садике будут не их, а Наташ и Сереж.

Среди самых распространенных имен для малышей в этом году называют Артема, Матвея, Александра, Еву, Софию и Милану. На фоне Рабии и Авраама экзотичное ранее имя Милана уже звучит почти родным и привычным.