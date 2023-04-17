Иванушку из сказки «После дождичка в четверг» не узнать: обомлеете, когда увидите (фото)

Зрители помнят, каким юным и очаровательным был Алексей Войтюк в фильме «После дождичка в четверг». В образе Ивана-подкидыша кудрявый красавчик покорил не одно женское сердце. Именно эта роль сделала актера знаменитым и интересным для режиссеров.

Впоследствии артист засветился в ряде других проектов, но завидной его судьбу не назовешь. В 90-е на фоне кризиса звезде экрана пришлось работать верстальщиком в одном из журналов. Впрочем, в нулевые он вернулся на съемочную площадку — начал играть в сериалах, причем довольно успешно.

Однако Войтюку не удалось сохранить то, без чего несладко любому актеру. С годами он утратил свою былую привлекательность — заметно постарел, обзавелся лысиной, морщинами и лишними килограммами. По мнению поклонников, особенно сильно актер сдал после смерти любимой жены Татьяны Проценко, скончавшейся от тяжелой болезни весной 2021 года.