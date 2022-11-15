Ивановы не у дел: не поверите, услышав самую распространенную актерскую фамилию

В киноиндустрии немало тезок. Но если в стране самой распространенной фамилией считается Иванов, то на экранах гораздо чаще зрители могут встретить актеров и актрис с другими данными в титрах. Оказалось, что самой популярной фамилией в советском и российском кино является Яковлев.

Например, только актеров с фамилией Яковлев можно насчитать 23 человека. Не все они добились популярности. Настоящими звездами можно назвать лишь Юрия и Сергея Яковлевых, которые стали и заслуженными, и народным артистами. Еще одним довольно известным актером считается Александр Яковлев, на счету которого более 100 работ в фильмах и сериалах.

Кроме того, есть и 15 актрис с подобной фамилией. Зрители хорошо знают артистку Ольгу Яковлеву и звезду «Экипажа» Александру Яковлеву. Прославилась и дочь Юрия Яковлева Алена, хотя ее популярность не сравнима с отцовской. А широкую известность Елене Яковлевой принесли роли в «Интердевочке», «Каменской» и «Склифосовском».