Ивана из «Курьера» не признает никто: за 36 лет он изменился до неузнаваемости

Федор Дунаевский прославился на всю страну, снявшись в картине Карена Шахназарова «Курьер». Молодой артист поразил публику своей игрой, поэтому многие были уверены, что перед ними зажглась новая звезда кинематографа. Однако жизнь знаменитости сложилась совсем иначе.

После триумфального успеха артисту начали поступать многочисленные предложения от именитых режиссеров. Но он решил не оставаться в СССР и в начале 90-х поехал к своей сестре в Израиль, где несколько лет служил в местном театре. Оттуда Дунаевский опять приехал на родину, но задержался совсем недолго и переехал жить в Италию.

Там звезда экрана решил уже не связывать свою жизнь с актерской профессией. Он работал в транспортном бизнесе, поваром и даже ведущим на радио. А в 2015 году опять вернулся в Москву, где живет до сих пор.

Жизненные перипетии заметно сказались на внешности Дунаевского. За прошедшие годы он набрал лишние килограммы и заметно постарел. Теперь с героем «Курьера» его объединяет только прическа, которая осталась неизменной.