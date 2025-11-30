Меню
Киноафиша Статьи Ивана Грозного раскусят даже дети: а вот другие 6 ролей великого Юрия Яковлева угадают единицы (тест по кадру)

30 ноября 2025 15:13
И да, один из вопросов максимально легкий. Чтобы вы точно дали хоть 1 правильный ответ.

12 лет назад ушел из жизни Юрий Яковлев – актер, чье имя давно стало синонимом безупречного мастерства. Его роли вошли в золотой фонд советского кино: от искрометного Ивана Грозного до трогательного Ипполита, от аристократичного князя Мышкина до чудаковатого управдома Бунши.

Казалось бы, Яковлев узнаваем в каждом образе – но так ли просто отличить одного его героя от другого, если перед вами лишь кадр из фильма? В этом тесте мы собрали семь знаковых ролей великого артиста: одна из них – безусловный хит («Иван Васильевич меняет профессию»), а остальные – сюрпризы для тех, кто не считает себя знатоком советского кино.

Готовы проверить свою киношную эрудицию? Давайте вспомним, каким разным – и неизменно потрясающим – был Юрий Яковлев на экране.

Ранее мы также писали: Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
