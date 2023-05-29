Ивана Бровкина заставили сыграть «постыдную» роль: иностранцы о таком только мечтают

Различие между советским и американским кинематографом прослеживается даже в отношении актеров к своей работе. К примеру, почти для любой голливудской звезды и по сей день заветной мечтой является возможность сыграть в фильме самого себя. Считается, что это лучшее признание таланта и популярности артиста.

Впрочем, для кинозвезд в СССР камео казалось постыдным, поскольку актер никак не развивался и не оттачивал свое мастерство. Тем не менее знаменитостям все же приходилось соглашаться на такие предложения.

Так сделал и Леонид Харитонов, за плечами у которого были съемки в комедиях «Солдат Иван Бровкин» и «Улица полна неожиданностей». Но в 60-х ему доставались уже второстепенные герои, а затем его приглашали лишь в эпизоды. Поэтому, когда артиста позвали сыграть самого себя в фильмах «Москва слезам не верит» и «Похищение», ему не оставалось ничего, кроме как согласиться на это постыдное предложение.