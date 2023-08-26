«Иван Васильевич» рядом не стоял: не поверите, какую комедию считали самой лучшей в СССР

Работы авторства Леонида Гайдая называют эталонной классикой. Даже современные режиссеры учатся создавать комедии, ориентируясь на опыт мастера. В его картинах юмор был отражен буквально на каждом этапе: от сценария и построения кадров до мимики актеров.

Но напрасно полагать, что только ленты Гайдая ценились в СССР. Далеко не «Бриллиантовую руку» или «Иван Васильевич меняет профессию» называли в свое время лучшей советской комедией.

Пальма первенства принадлежала работе Татьяны Лукашевич — «Подкидыш». История о непосредственной девочке, которая ушла из дома и чуть не попала в приемные семьи москвичей, тронула каждого зрителя. Сценарий картины создали Рина Зеленая и Агния Барто. А от игры Фаины Раневской остались в восторге не только кинокритики, но и чиновники.

Даже когда Леонид Брежнев вручал артистке орден Ленина, он не смог удержаться и припомнил ее знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня!», которая ушла в народ. Звезда экрана только приструнила генсека.