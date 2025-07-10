«Иван Васильевич» полон ностальгии и юмора, а еще — фильм полон... ляпов и неточностей: многие из них вы точно не заметили

Комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» знают наизусть миллионы — от школьников до пенсионеров. Фразы давно разобраны на цитаты, героев помнят по именам, а сцены — покадрово. Но даже у любимой классики есть свои «шероховатости»: киноляпы, которые легко не заметить за вихрем юмора и сумасшедших событий. А зря — ведь внимательный глаз может подметить немало занятного.

Когда реквизит живёт своей жизнью

В сцене, где управдом Бунша прячется в сундуке, он залезает туда головой к стоящим доспехам. Но стоит появиться следующему кадру — и он уже вылезает из той же самой «коробки»… головой в противоположную сторону. Конечно, можно представить, что добросовестный Бунша внутри крутился как юла от страха, но скорее всего дело просто в монтаже.

А вот Милославский в это время устраивает настоящий цирк: вылезает из доспехов, сбрасывает шлем на голову бедного стражника, тот с глухим стуком падает без сознания… И всё бы ничего, но через секунду шлем почему-то уже стоит на месте, как будто никто и не падал. И это не магия времени, а самый обычный киноляп.

Аквариум в комнате «святого человека» тоже ведёт себя весьма непоследовательно. Когда Нина приходит туда после визита к режиссёру Якину, вода в нём прозрачная, а жидкость в пробирке — ярко-красная. Но стоит Ивану Васильевичу переодеться в «бесовскую одежку» и выглянуть в окно — вода вдруг мутнеет, а красная жидкость становится бесцветной. Видимо, кто-то на съёмочной площадке перепутал реквизит между дублями.

И это ещё не всё: в сцене, где Иван Грозный спорит с Ульяной Андреевной и накалывает колбасу на кинжал, внимательный зритель может заметить исчезновение этого самого кинжала прямо посреди разговора. В одном кадре он есть, в другом — уже нет, и никуда его никто не убирал. Просто волшебство монтажа.

История, как всегда, внесла свои коррективы

Фильм, конечно, не претендует на историческую точность, но всё же некоторые несостыковки особенно бросаются в глаза. Например, когда Иоанн Васильевич застревает в лифте, он крестится тремя перстами — что невозможно, так как этот обряд появился в России только через сто лет после его времени. Во времена царя Ивана крестились двуперстно, а иные и вовсе клали крестное знамение ладонью.

С датами в фильме тоже произошла путаница. Иван Грозный называет свой год рождения — 1533-й от Рождества Христова. А ведь в XVI веке Россия жила по другому календарю — от сотворения мира. По нему это был бы 7038 год. Более того, по историческим данным, Иван Васильевич родился в 1530-м, а в 1533-м только стал великим князем — то есть правителем, но ещё не царём.

Впрочем, зрителям давно не до дат и формальностей — фильм полюбился за фантастику, искромётный юмор и неподражаемую игру актёров. И пусть в нём есть огрехи — они лишь добавляют тепла и очарования настоящей советской классике.

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