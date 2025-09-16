Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера

Советская классика снова на коне — на этот раз в формате, который никогда бы не придумали в Госкино. Один цифровой художник собрал фанатский сет из мини-фигурок, и в нём угадываются сразу несколько культовых персонажей.

Кого превратили в пластик

На виртуальной витрине стоят сразу легенды. Афоня в своей шляпе и с разводным ключом — вечно растерянный, но узнаваемый. Иван Васильевич в царском облачении — как будто только что вышел из машины времени Гайдая. Хотя и выглядит с мечом царь угрожающе.

Рядом троица Трус, Балбес и Бывалый — полный комплект для «Операции Ы». Встроили даже Шварценеггера из «Красной жары» — редкий случай, когда голливудская звезда попала в советский антураж и теперь обзавелась кубическими бицепсами.

Остап Бендер в исполнении Андрея Миронова здесь — настоящий лего-аферист с фирменной ухмылкой. А венчает сет инопланетянин с планеты Плюк из «Кин-дза-дза» — хмурый, со странной шапкой на голове, все как в комедии Данелии.

Наборы мечты

Советские фильмы давно разошлись на цитаты, а теперь добрались и до игрушечной эстетики. Это не коммерческий проект — пока только арты, но судя по реакциям, многие бы с удовольствием приобрели такой набор.

