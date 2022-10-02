Иван Грозный советского кино: директор «Мосфильма» разрушил десятки актерских судеб

Творческий союз актрисы Марины Ладыниной и ее мужа, режиссера и директора «Мосфильма» Ивана Пырьева, был одним из наиболее успешных в советском кино, но Пырьев сделал все, чтобы после развода звезда артистки угасла – так он поступал со всеми, кто хоть чем-то его обидел.

Во время съемок фильма «Кубанские казаки» Пырьев начал настойчиво ухаживать сразу за двумя молодыми актрисами – Екатериной Савиновой и Кларой Лучко. Обе красавицы не ответили ловеласу взаимностью, и он отомстил, перекрыв им дорогу в кино. Савинову не приглашали в фильмы целых 13 лет, опасаясь гнева Пырьева. Негласный запрет снял лишь муж актрисы, режиссер Евгений Ташков, сняв ее в картине «Приходите завтра» в роли Фроси Бурлаковой. Кларе Лучко повезло больше – на съемках «Кубанских казаков» у нее начался роман с актером Сергеем Лукьяновым, которые заступался за любимую – и актерская судьба Клары Лучко сложилась вполне успешно.

Иван Пырьев точил зуб и на Клару Румянову. Однажды он предложил молодой актрисе главную роль в своем фильме, но она отказалась. «Мне не нравится ни роль, предложенная мне, ни ваш сценарий. Эта картина обречена на провал», – приводит слова Румяновой издание «Культурология» . Пырьев не смог простить отказ – в кино Румянова снималась все меньше, став актрисой озвучки.

Актрису Веру Васильеву Пырьев едва не изнасиловал. После успеха его фильма «Сказание о земле Сибирской», в которой Васильева снялась в главной роли, режиссер потребовал артистку «отблагодарить» его и не где-нибудь, а в гостиничном номере. Артистка с трудом вырвалась, а после ее перестали снимать в кино. Отвергла Пырьева и актриса Людмила Марченко, за что также попала в немилость.

За жестокость и мстительность в актерских кругах Ивана Пырьева прозвали Иван Грозный. Он снял множество выдающихся фильмов, но был груб и суров на съемочной площадке.