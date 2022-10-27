Иван Чонкин состарился на глазах: сложно поверить, что ему 55 лет

Геннадий Назаров прославился после выхода на экраны фильма «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Тогда актер был привлекательным юным студентом, перед которым открывались блестящие перспективы. Сегодня же состояние знаменитости вызывает оторопь у поклонников.

Артист посетил премьеру фильма «Плакать нельзя», куда пришел в сопровождении своей мамы. Никто из коллег сразу не узнал Назарова, ведь он сильно изменился. Многие с сожалением отметили, что 55-летний актер состарился буквально на глазах. Всему виной оказался серьезный недуг, который Геннадий Геннадьевич, по слухам, подхватил во время съемок в картине «Курочка Ряба».

Тогда актеру пришлось несколько дублей подряд лежать в снегу, что сказалось на его почках. Со временем у знаменитости развилась почечная недостаточность: он лежал в больнице, прошел через ряд операций, но о полном выздоровлении говорить не приходится.

О своей болезни Назаров распространяться не любит.

«Кому хочется читать, как я заболел», — подметил он в интервью порталу «Экспресс газета» .

С актерской карьерой звезде экрана пришлось закончить, однако он не отчаивается и без дела не сидит. Вместе со своей супругой Натальей артист преподает в ГИТИСе.