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Киноафиша Статьи Итальянский сериал вызвал дипломатический переполох в СССР: женщины рвали и метали

Итальянский сериал вызвал дипломатический переполох в СССР: женщины рвали и метали

1 ноября 2023 17:30
Итальянский сериал вызвал дипломатический переполох в СССР: женщины рвали и метали

Разгневанных «фурий» можно понять.

Итальянский сериал «Спрут», несмотря на то, что его рьяно критиковал сам Сильвио Берлускони, обожали во всем мире, а особенно в СССР. Дамы сходили с ума по комиссару Каттани — строгому, но справедливому седовласому красавцу средних лет.

Феномен комиссара состоял в том, что обожали артиста и его персонажа не только молодые фанатки, но и дамы почтенного возраста. Каждая зрительница в Стране Советов смотрела на кумира с обожанием.

Каково же было разочарование и возмущение представительниц прекрасного пола, когда в одном из сезонов главный герой погиб. Что сделали разозленные поклонницы? Они забросали итальянское посольство в Москве гневными письмами с требованием вернуть любимого персонажа.

Но массовый перформанс не удался. Микеле Плачидо наотрез отказался «воскресать». Артист честно признался журналистам и создателям «Спрута», что смертельно устал от своего персонажа.

Фото: Кадр из сериала «Спрут» (1984–2001)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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