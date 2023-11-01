Итальянский сериал вызвал дипломатический переполох в СССР: женщины рвали и метали

Итальянский сериал «Спрут», несмотря на то, что его рьяно критиковал сам Сильвио Берлускони, обожали во всем мире, а особенно в СССР. Дамы сходили с ума по комиссару Каттани — строгому, но справедливому седовласому красавцу средних лет.

Феномен комиссара состоял в том, что обожали артиста и его персонажа не только молодые фанатки, но и дамы почтенного возраста. Каждая зрительница в Стране Советов смотрела на кумира с обожанием.

Каково же было разочарование и возмущение представительниц прекрасного пола, когда в одном из сезонов главный герой погиб. Что сделали разозленные поклонницы? Они забросали итальянское посольство в Москве гневными письмами с требованием вернуть любимого персонажа.

Но массовый перформанс не удался. Микеле Плачидо наотрез отказался «воскресать». Артист честно признался журналистам и создателям «Спрута», что смертельно устал от своего персонажа.