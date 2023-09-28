Итальянский муж Азизы точь-в-точь Тальков без эпатажного образа: ахнете, увидев фото
Артистка предпочла жизнь в России заморскому красавцу.
Российская эстрадная певица Азиза Мухаммедова, которая впервые официально вышла замуж в 2021 году, предпочла итальянскому мужу Александро Лортэ (Соколову) жизнь на родине.
Во время презентации клипа подруги Милы Романиди Азиза призналась, что ее супруг уже девять месяцев находится в Италии. По ее словам, никто из них не хочет переезжать в другую страну: ей удобно жить в России, а ему - на Западе
При этом совсем недавно в соцсетях Азизы появилось небольшое видео с букетом.
Артистка подписала его так: «Оказалось сюрпрайз от мужа из Италии. А я уже стала забывать, как он выглядит”.
Фанаты Азизы сравнили ее возлюбленного с рок-музыкантом Игорем Тальковым.
В комментариях под видео они написали: “Мне одной кажется, что он на Талькова похож?”, “И правда! У Азизы есть типаж любимого мужчины”.
До встречи с итальянцем Азиза состояла в длительных отношениях с бизнесменом Александром Бродолиным. В 2020 году пара объявила о расставании.