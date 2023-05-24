Итальянская поговорка решает 99% женских проблем: запомните на всю жизнь

Тратить бешеные деньги на сеансы с психологом и плакаться в жилетки подружкам под горячительные напитки по пятницам и субботам больше не потребуется. Ура! В Италии найдена простая и действенная фраза, способная решить большинство женских проблем. Только вдумайтесь в эти слова, и жизнь заиграет яркими красками.

Итальянцы придумали емкую поговорку, и вот как она звучит: «Не трогай глубину реки двумя ногами». В России, кстати, есть аналогичное выражение «Не складывай все яйца в одну корзину». Казалось бы, обе поговорки звучат легкомысленно. Но если задуматься, это далеко не так.

Речь идет о том, что нельзя слепо доверять чему-то или кому-то одному и полагаться на это, будь то прекрасный мужчина или карьера мечты. У любой женщины должен быть запасной план. С таким подходом вы никогда не окажетесь перед сложным выбором и не угодите в безвыходную ситуацию. В противном случае велик риск остаться ни с чем.