Итальянская копия Валерия Леонтьева: без смеха смотреть невозможно (фото)

Каждому известна поговорка «Все новое — хорошо забытое старое». Это правило распространяется на все сферы нашей жизни, особенно оно актуально для шоу-бизнеса. Так, недавно русские пользователи Сети обнаружили двойника Валерия Леонтьева — им оказался солист модной рок-группы Måneskin Дамиано Давид. Эпатажный стиль давно стал его «визитной карточкой» — макияж, вычурные прически и откровенные полупрозрачные наряды.

Россияне обвинили Дамиано в плагиате, ведь Леонтьев эпатировал своими шокирующими аутфитами задолго до того, как солист Måneskin взял в руки микрофон. Пользователи уверены, что итальянец осознанно копирует образ российского артиста, ведь такое количество совпадений нельзя назвать случайностью.

Так, несколько лет назад Леонтьев вышел на сцену в коротких кожаных шортах и майке в сеточку. Спустя годы Давид полностью повторил этот образ. Кроме того, Дамиано носит такие же вычурные пиджаки, кожаные сапоги на платформе и цветастые рубахи, как и Леонтьев.

Возможно, эти догадки — лишь плод воображения россиян, но сходство между образами артистов поразительное.