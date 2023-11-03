Итальянец развелся с женой после 77 лет брака: обомлеете, узнав причину

Многие молодожены мечтают провести вместе всю свою жизнь. Но даже крепкий и долголетний брак может принести неприятные сюрпризы. В этом на собственном опыте убедился 99-летний итальянец Антонио из Сардинии.

В союзе со своей женой Розой он провел 77 лет. Однако следующую годовщину отметить они не успели, так как Антонио подал на развод. Мужчина убирался в шкафу и нашел там любовные письма, которыми обменивались его избранница и некий незнакомец. В них подробно описывались их близкие отношения. Роза не стала отпираться и призналась, что почти 60 лет назад у нее была связь на стороне.

Наличие другого мужчины не заставило итальянку уйти от супруга, и вскоре она прекратила интрижку. Но Антонио, узнав обо всем, решительно подал на развод. Он сказал, что не может простить предательство жены, несмотря на все годы, прожитые вместе.

Чета итальянцев завела пятерых детей. Кроме того, у них родились 12 внуков и 1 правнук. Для всех потомков Антонио и Розы их развод стал шоком.