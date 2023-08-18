Итальянцы закатывают глаза от пения Фарады и Абдулова: вот о чем поется в «Уно моменто»

Много лет подпевали и не догадывались.

В советской комедийной мелодраме «Формула любви» было много ярких сцен, но больше всего зрителям запомнилась и полюбилась песенка в исполнении Александра Абдулова и Семена Фарады. На слух может показаться, что ее поют на итальянском языке — есть даже перевод на русский. Но на самом деле ее смысла не поймет ни один итальянец.

Автором «Неаполитанской песни» был композитор Геннадий Гладков. Он не только сочинил музыку, но и придумал сопровождающий ее текст. Смысла в нем искать не стоит — все слова представляют собой не более, чем звукоподражание. Точно так же поют маленькие дети, когда пытаются воспроизвести любимую композицию на иностранном языке.

Для жителей Италии это настоящая абракадабра.

«Фильм трогательный, но песня абсолютно безобразная и пустая», — пишут в Сети жители Рима.

А вот у советских зрителей фраза «уно моменто» прочно вошла в обиход. Ее стали ассоциировать с чем-то мимолетным и безвозвратно утерянным.