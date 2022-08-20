Итальянцы пришли в восторг от этого легендарного советского фильма с Гурченко

Фильм вот уже 60 лет не теряет своей актуальности.

Мелодрама «Любовь и голуби», снятая в 1984 году Владимиром Меньшовым, практически мгновенно завоевала сердца отечественных зрителей. Как оказалось, у картины есть и армия иностранных поклонников, которые до сих пор остаются в восторге от советской ленты.

По словам итальянских зрителей, они весьма высоко оценили фильм Меньшова. Особенно они отметили остроумные диалоги и нетривиальный сюжет, который оказался очень близок жителям средиземноморской страны.

«Фильм веселый, смотрится на одном дыхании. Отмечу еще персонажей, очень понравились. Женщины с сильным характером, они очень напомнили мне сицилиек», — рассказывает один из зрителей фильма на YouTube-канале «Итальянцы ».

Также многие признались, что считают советское кино очень душевным. Зрители не скрывают, что не смогли до конца понять всех смыслов, заложенных в картине, ведь никогда не жили в Советском Союзе, однако все равно оценили всю трогательность кинолент того времени.