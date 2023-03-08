Итальянцы остались в восторге от советского фастфуда: не угадаете, о чем речь

Советская кухня известная своими изобретательными рецептами. Граждане нашей страны придумали множество необычных сочетаний, которые поражают иностранцев.

Так, самым удивительным для жителей Италии стал бутерброд из печенья «Юбилейное» и сливочного масла. Миллионы детей по всей стране именно таким образом перекусывали, что стало настоящим шоком для заграничных любителей советской кухни. По их мнению, рецепт выглядит излишне калорийным и содержит слишком большо количество сахара.

При этом некоторые уверены, что такие сладкие бутерброды положили начало для печенья с начинками, которое теперь популярно по всему миру. И многие пользователи Сети признают такой десерт своим любимым фастфудом, который можно приготовить за считанные минуты.