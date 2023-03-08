Итальянцы остались в восторге от советского фастфуда: не угадаете, о чем речь
Пользователи Сети не стали скрывать свое мнение.
Советская кухня известная своими изобретательными рецептами. Граждане нашей страны придумали множество необычных сочетаний, которые поражают иностранцев.
Так, самым удивительным для жителей Италии стал бутерброд из печенья «Юбилейное» и сливочного масла. Миллионы детей по всей стране именно таким образом перекусывали, что стало настоящим шоком для заграничных любителей советской кухни. По их мнению, рецепт выглядит излишне калорийным и содержит слишком большо количество сахара.
При этом некоторые уверены, что такие сладкие бутерброды положили начало для печенья с начинками, которое теперь популярно по всему миру. И многие пользователи Сети признают такой десерт своим любимым фастфудом, который можно приготовить за считанные минуты.
«Все очень понравилось», — признаются герои YouTube-канала «Итальянцы».