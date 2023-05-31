Итальянцы обожают эти русские имена: проверьте, есть ли среди них ваше

Культура России оказала немалое влияние на европейские государства. И особенно это чувствовалось в период после Второй мировой войны. Тогда в ГДР обосновались советские офицеры. Они отказывались называть детей на иностранный лад, поэтому вскоре на Западе распространились привычные нам имена.

Но сегодня они пользуются особой популярностью именно в Италии. К примеру, мужчины из этой страны мечтают назвать свою дочь Катей или Надей. Однако Екатерины и Надежды на Апеннинском полуострове не снискали любви, поскольку эти версии привычных имен кажутся слишком странными и даже сложными для произношения.

Как и представители других народов мира, итальянцы привыкли называть девочек Наташами. Все из-за того, что жителям «сапога» нравятся имена с шипящими звуками. Но Маши или Даши практически не встречаются в этой солнечной стране.