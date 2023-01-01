Итальянцев поразил новогодний обычай родом из СССР: а так можно было?

Комедия «Ирония судьбы» стала культовой не только благодаря ярким персонажам и необычной истории. Прославила фильм Эльдара Рязанова и самая первая сцена, в которой главные герои пьют пиво прямо в общественной бане. И если для отечественного зрителя подобное считается нормой, то иностранные зрители до сих пор остаются в недоумении от необычной традиции.

Как признались итальянские поклонники фильма, они не ожидали, что в СССР подобное времяпрепровождение было разрешено. Как оказалось, на их родине принято пить чаи и другие травяные настои, чтобы полностью очистить организм, так что алкогольные напитки в бане стали для них шоком.

«В бане травяные чаи пить нужно! Но нет, у них пиво!» — недоуменно отмечают герои YouTube-канала «Итальянцы».

Также многие отметили, что такой отдых не похож на обычный поход в баню. Это, как уверены зрители, напоминает настоящий мальчишник, в котором участники вечера совсем не ограничивают себя в алкоголе.