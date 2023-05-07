Итальянцам показали «Бриллиантовую руку»: их реакция несказанно удивит

Фильмы Леонида Гайдая уже давно стали национальным достоянием. Многие уверены, что понять самобытный режиссерский юмор могут только россияне, но недавно эту теорию опровергли итальянцы. Их реакция на фильм Гайдая может несказанно удивить.

Как-то иностранцам показали легендарную ленту «Бриллиантовая рука». Во время просмотра итальянцы комментировали почти каждую сцену. Так, они не поверили, что Семен Семеныч не понял намерений «ночной бабочки», которая пристала к нему в Стамбуле. Зрителям показалось, что герой просто притворяется наивным. Также итальянцы посмеялись над Козодоевым, который заблудился за границей. Они пошутили, что ему бы пригодился навигатор. Кроме того, иностранцы отметили красоту Светланы Светличной, песню про зайцев, танец Миронова и искрометный юмор.

Итальянцы остались довольны комедией и сказали, что даже сегодня картина смотрится легко и непринужденно. Киноэксперимент провели авторы YouTube-канала «Итальянцы by Kuzno Productions ».