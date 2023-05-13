«Истязает до изнеможения»: Леонтьев не утаил свой страшный секрет

Валерий Леонтьев начал свою карьеру в 70-х и за годы творчества успел выпустить уже около 30 музыкальных альбомов. Зрители и критики называют артиста одной из главных знаменитостей российского шоу-бизнеса, но мало кто знает секрет певца, который помог ему добиться такой славы.

Как призналась хореограф Алла Духова, сотрудничать с Леонтьевым — это большой и тяжелый труд. Дело в том, что при подготовке к очередному выступлению он никогда не отдыхает и может часами репетировать необходимый номер. И такое отношение сказывается не только на самом музыканте, но и, например, на танцорах, которые работают вместе с ним на одной сцене.

«Истязает до изнеможения. Мы делали программу с Леонтьевым, его невозможно было остановить. Артисты уставали, а он не хотел передохнуть», — рассказывает знаменитость в интервью «Аргументам и фактам ».

При этом хореограф не скрывает, что не один Леонтьев занимается подобным. Например, Кристина Орбакайте тоже весьма требовательна к себе, что влияет на ее здоровье.