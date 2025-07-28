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Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов

28 июля 2025 13:46
Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов

Создатель мультсериала объяснил, почему «Дневник 1» и «Дневник 2» не попали на книжные полки.

С момента выхода в книжных «Дневника 3» прошли долгие годы, а фанаты «Гравити Фолз» всё ещё продолжают искать намеки и ждать два других тома. Почему их до сих пор нет в продаже?

И будет ли вообще возможность когда-нибудь держать их в руках? Ответ дал сам Алекс Хирш, автор культового мультсериала.

Что было в первых дневниках

«Как вы помните, третий дневник — самый насыщенный. В нём встреча Форда с Биллом, прибытие Стэна в город, всё самое интересное.

Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов

А в первых двух томах — годы одиночества Форда в лесу. Он собирал мух в подвале. Не думаю, что это будет увлекательно читателю. Поэтому официальных "Дневника 1" и "Дневника 2" я, скорее всего, не выпущу. Но кто знает, возможно, когда-нибудь…»

Пока Хирш не изменил своего решения, поклонники берут инициативу в свои руки: создают фанатские версии недостающих дневников — с иллюстрациями, теориями и сюжетами на основе лора.

Что якобы содержат дневники 1 и 2?

По фанатским версиям, «Дневник 1» посвящён первым годам Форда в Гравити Фолз. Там описаны географические аномалии, редкие существа и, по легенде, даже турнир по армрестлингу с единорогом, длившийся 30 часов.

«Дневник 2» — это каталог зачарованных предметов и магических заклятий, разбросанных по округе. Его якобы спрятали в начальной школе — там его позже и нашёл Гидеон.

Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов

Официально ни один из этих дневников не подтверждён, но именно это и добавляет интереса к истории.

Пока в продаже есть только один том — «Гравити Фолз. Дневник 3», переведённый на множество языков и ставший настоящим бестселлером среди фанатов. Остальные — остаются тайной. Или пасхалкой, которую Хирш всё ещё держит при себе.

Кто знает, может однажды мы увидим третий сезон, в котором будут раскрыты тайны первых манускриптов. Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма.

У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор.

Фото: Кадр из сериала «Гравити Фолз»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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