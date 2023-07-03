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Истощенная героиня шоу Малахова весила 17 килограммов: вот что с ней стало годы спустя

3 июля 2023 06:00
Истощенная героиня шоу Малахова весила 17 килограммов: вот что с ней стало годы спустя

На пути к выздоровлению.

Кристина Корягина очень нервничала из-за подготовки к ЕГЭ и часто забывала поесть. Позже институтские заботы поглотили девушку — и анорексия барышни лишь прогрессировала. Вскоре ее вес достиг критических 17 килограммов.

Экстремально худая Кристина приняла участие в шоу «Пусть говорят». Героиней передачи занялись специалисты, ведь бедняжка была на грани жизни и смерти.

Лечение дало свои плоды — девушка поправилась, а ее осунувшееся лицо округлилось.

Кристина Корягина смогла выйти на работу: она оказывает юридические консультации и помогает женщинам с пищевыми расстройствами. Вылечиться до конца Кристина так и не смогла — с 2019 году у барышни инвалидность, сейчас она активно занимается своим здоровьем и восстанавливает зубы.

Истощенная героиня шоу Малахова весила 17 килограммов: вот что с ней стало годы спустя
Фото: соцсети, кадры из шоу "Пусть говорят" (2005-2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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