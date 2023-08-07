Историю россиянки, которая усыновила 81 ребенка, помнят многие: вот какое горе у нее случилось

Татьяна и Михаил Сорокины познакомились в 1968 году, а спустя некоторое время стали мужем и женой. Супруги жили в мире и согласии, а в 1970 на свет появилась их старшая дочь. Спустя же четыре года родился сын, а через год они взяли первую приемную дочь. С того времени Сорокины никогда не отказывали нуждающимся, и под их крышей был 81 ребенок.

Дело в том, что Татьяна старалась помочь каждому малышу, который оказался в детском доме. Об их истории узнали власти региона, а потом и СМИ, поэтому все больше детишек мечтали попасть к ним.

Сорокины даже открыли собственный детский дом, чтобы не усыновлять такое большое количество детей. Все вместе они жили в большом многоэтажном доме и заботились друг о друге.

Но несколько лет назад большую семью настигло горе: скончался глава семейства Михаил. Татьяна осталась совершенно одна с многочисленными детьми, внуками и правнуками. Но женщина не опустила руки, продолжив заботиться о родных. А наследники не оставили ее в беде и старательно помогают матери.

Татьяна уверена: главная сила человека — в любви. И именно благодаря этому люди обретают счастье.