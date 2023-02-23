История смешная до нелепости: почему Успенский дал Чебурашке такое странное имя

Неослабевающий интерес к Чебурашке наглядно демонстрирует рейтинг одноименного полнометражного фильма, который собрал рекордные три миллиарда рублей за девять дней проката, а за 15 дней стал самым кассовым в истории российского кино.

И если о художественной ценности картины 2022 года не прекращаются споры, то серия советских мультфильмов была и остается признанным шедевром. Важным «крючком» для многих детей стало имя главного героя. Почему именно Чебурашка? На этот вопрос во второй половине нулевых ответил отец персонажа Эдуард Успенский.

Как-то он был в гостях у писателя Феликса Канделя, где в одной комнате с ними была его дочь. Чтобы занять себя чем-то в присутствии взрослых, девочка начала примерять пушистую, купленную на вырост шубу и постоянно падала. «Ой, опять чебурахнулась!» — отреагировал отец.

Успенскому очень понравилось это слово, и он поинтересовался его значением. Выяснилось, что «чебурахнуться» означает упасть, грохнуться. Было в русском языке и слово «чебурашка», но оно означало совсем другое — шашку бурлацкой лямки или игрушку-неваляшку.