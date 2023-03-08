История с душераздирающим финалом: почему мальчика заперли в пузыре на 12 лет

Он так и не смог дотронуться до мира, но весь мир был тронут им.

В 1971 году в тщательно продезинфицированной палате больницы Святого Луки к родам готовилась полностью изолированная от общества женщина. Кэрол Энн была носителем редкого заболевания, которым болеют только мальчики. Их первый сын прожил всего 7 месяцев, но она решилась на повторные роды.

Вскоре после рождения Филиппа страшный диагноз «тяжелый комбинированный иммунодефицит» подтвердился. Медики рекомендовали родителям поместить малыша в стерильный пузырь и сказали, что мальчику требуется пересадка костного мозга.

Родители прикасались к сыну исключительно в перчатках, все игрушки и столовые приборы дезинфицировались перед тем, как попасть внутрь пузыря. С возрастом Филипп стал догадываться о своих невыгодных отличиях от сверстников, его характер испортился, по ночам его мучили кошмары.

Благодаря прессе о мальчике в пузыре узнала вся страна. К нему приходили члены королевской семьи и даже специалисты из NASA. Они изготовили для него скафандр, в котором он впервые смог выйти на улицу. Донором костного мозга для Филипа стала его сестра. Операция прошла успешно, но через четыре месяца сын Веттеров впал в кому.

Его мать успела прикоснуться к нему без перчаток — впервые за всю жизнь — за две недели до его смерти. Филипп умер от лимфомы Беркитта: костный мозг его сестры содержал вирус, который не смогли выявить перед операцией. Мальчик прожил в пузыре 12 лет.