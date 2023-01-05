История реальной Мэри Поппинс заставит вздрогнуть: вернулась из фильмов ужасов

«Мэри Поппинс» совсем скоро отметит свой столетний юбилей. За прошедший век безупречная няня стала культовым персонажем, а саму сказку экранизировали не менее пяти раз. Но почти никто не знает, с кого и при каких обстоятельствах был создан этот бессмертный женский образ.

Автором произведения является английская писательница Памела Трэверс. Цикл сказок о Мэри Поппинс стал для нее своеобразной автобиографией. Трэверс выросла в богатой семьей банковского управляющего. Однако детство девочки было омрачено сумасшествием отца и его алкоголизмом: из-за недуга его здоровье пошатнулось, и он умер от гриппа. Девушку отправили жить к тетке и отдали в частный пансион.

Холодная дождливая Англия и недружелюбное окружение жутко давили на Трэверс, к тому же она постоянно конфликтовала с учителями. Чтобы «выключиться» из удручающий реальности, девушка уходила в выдуманные миры с помощью сказок и оккультизма. Сюжет о Мэри Поппинс зародился внезапно, когда Трэверс заболела. Ее попросили посидеть с двумя детьми, и писательница придумала образ няни, которая могла бы перемещаться с помощью зонтика. Так Памела Трэверс создала безупречную гувернантку, способную утихомирить даже самое капризное чадо.

Непростая судьба писательницы во многом помогла ей придумать неунывающего персонажа, который внушает веру в человечество.