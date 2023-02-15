Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи История ненависти: от продолжения «Вам и не снилось…» оторопь берет

История ненависти: от продолжения «Вам и не снилось…» оторопь берет

15 февраля 2023 20:00
История ненависти: от продолжения «Вам и не снилось…» оторопь берет

Возмущению не было предела.

Душещипательная подростковая мелодрама «Вам и не снилось...» до сих пор бередит сердца зрителей. Фильм снят по одноименной книге Галины Щербаковой, ставшей бестселлером. Спустя годы вышло продолжение легендарной истории. Но пошло ли это сюжету на пользу?

Автором романа «Вам и не снилось... Пятнадцать лет спустя» стала дочь Щербаковой Екатерина Клим-Щербакова. То, как развернулись события после окончания оригинальной истории, шокирует многих.

Главный герой Роман, как и хотел, женился на своей возлюбленной Кате. В их браке родилась дочь, но потом в отношениях супругов настал кризис. В итоге Рома ушел к Алене, которая питала к нему пылкие чувства еще со школы. Учительница Татьяна Николаевна осталась одна, а мать Кати скончалась от инфаркта.

Читатели приняли это продолжение в штыки. Пользователи Сети назвали роман Клим-Щербаковой «историей ненависти», «чернухой и пошлостью» и «бульварной писаниной». Многие сказали, что писательница осквернила своим «творчеством» трогательную и чистую любовь юных героев.

Фото: Кадр из фильма «Вам и не снилось...», 1980
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video