История ненависти: от продолжения «Вам и не снилось…» оторопь берет

Душещипательная подростковая мелодрама «Вам и не снилось...» до сих пор бередит сердца зрителей. Фильм снят по одноименной книге Галины Щербаковой, ставшей бестселлером. Спустя годы вышло продолжение легендарной истории. Но пошло ли это сюжету на пользу?

Автором романа «Вам и не снилось... Пятнадцать лет спустя» стала дочь Щербаковой Екатерина Клим-Щербакова. То, как развернулись события после окончания оригинальной истории, шокирует многих.

Главный герой Роман, как и хотел, женился на своей возлюбленной Кате. В их браке родилась дочь, но потом в отношениях супругов настал кризис. В итоге Рома ушел к Алене, которая питала к нему пылкие чувства еще со школы. Учительница Татьяна Николаевна осталась одна, а мать Кати скончалась от инфаркта.

Читатели приняли это продолжение в штыки. Пользователи Сети назвали роман Клим-Щербаковой «историей ненависти», «чернухой и пошлостью» и «бульварной писаниной». Многие сказали, что писательница осквернила своим «творчеством» трогательную и чистую любовь юных героев.