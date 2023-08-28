История не про деда и внучку: ахнете, узнав про настоящего ворошиловского стрелка

Станислав Говорухин представил свою драму «Ворошиловский стрелок» в середине 90-х. Картина, рассказывающая о ветеране Великой Отечественной войны, который мстил за свою внучку, была тепло принято зрителями и критиками и заработала множество наград. При этом мало кто догадывался, что сценарий фильма основан на реальной истории.

Как оказалось, писатель Виктор Пронин, который подготовил повесть «Женщина по средам», ставшую литературным источником сценария, за основу взял историю москвича Дмитрия Данилова. Юноша с детства старался защищать слабых, а однажды спас от шпаны девушку Олю, которая стала его возлюбленной.

Но их роман был прерван службой в армии. Лишь ежедневные письма от избранницы помогали Дмитрию коротать дни, но уже перед концом службы девушка неожиданно перестала писать. А когда он вернулся домой, то узнал, что Оля стала жертвой сексуального насилия и не смогла справиться с этим.

Первое время Данилов был раздавлен новостью, а после решил мстить. Он смастерил биту с гвоздями и отправился патрулировать московский район Строгино. В течение многих месяцев он наводил ужас на банды и беспризорников, но в итоге стражам порядка удалось его поймать.

Суд отправил Данилова на 15 лет заключения, а журналист Виктор Пронин случайно узнал его историю. Он подготовил повесть, в которой изменил практически все детали, но суть оставил неизменной, отправив своего героя мстить за близких.