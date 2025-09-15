История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»

Сериал «Ганнибал», который закрыл NBC в 2015 году, до сих пор считается одной из самых стильных и жестких драм о маньяках. Брайан Фуллер сделал из романов Томаса Харриса не просто историю про охоту на серийного убийцу, а изысканный триллер с эстетикой артхауса и великолепным дуэтом Мадса Миккельсена (Ганнибал Лектер) и Хью Дэнси (Уилл Грэм).

Однако сериал остановился на полпути — и так и не дошел до событий «Молчания ягнят».

Финал третьего сезона оставил зрителей на острие: Ганнибал и Уилл сбегают вместе (а точнее сбрасываются с обрыва), а дальше о судьбе героев ничего неизвестно. Фанаты до сих пор требуют продолжения. И вот теперь надежда снова есть.

Фуллер не сдается

Брайан Фуллер признался, что мечтает возродить «Ганнибала» — и именно с заходом на «Молчание ягнят». Более того, у него уже есть идея кастинга: в роли молодой Клариссы Старлинг он видит Зендею.

Смелый выбор, но логичный — актриса доказала в «Эйфории», что способна вытянуть роли с мощным драматическим уклоном. Это может быть попадание в десятку.

Но есть проблема

После смерти продюсера Марты Де Лаурентис права на «Молчание ягнят» и связанные истории оказались раздроблены. Сейчас сам Томас Харрис пытается уладить ситуацию. Фуллер считает, что на урегулирование вопроса с документами уйдет пару лет, но главное — весь актерский состав готов вернуться в любой момент.

Так что теперь остается лишь одно: надеяться, что юристы сделают свою работу быстро, и самый стильный маньяк телевидения снова выйдет на охоту.

