История, достойная фильма: как кот спас Светлану Крючкову от смерти

Светлана Крючкова прославилась десятками ярких ролей в кино и на театральной сцене. Зрители осыпали ее комплиментами за постановку «Тихий Дон», комедию «Не может быть!» и, например, драму «Чучело». Фанаты до сих пор с восторгом встречают каждое ее появление на сцене БДТ, но лишь единицы знают, что артистка могла уйти из жизни еще в 2015 году.

Дело в том, что у знаменитости обнаружили опухоль размером в 15 сантиметров в четвертой стадии. Артистка не чувствовала недомогания, а анализы не показывали никаких отклонений, и лишь проведенная биопсия смогла раскрыть болезнь.

К врачам Крючкова обратилась из-за поведения кота. В течение долгого времени питомец ложился всегда на одно и тоже место, был нервным. И если сначала поведение кота умиляло артистку, то со временем она начала беспокоиться и обратилась за помощью к специалистам.

Так, верный четвероногий друг спас звезду «Безымянной звезды», которая после удачно проведенной операции вернулась на сцену и на съемочную площадку.