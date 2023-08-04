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История девочки с перекошенным лицом потрясла страну: что с ней стало в итоге

4 августа 2023 09:15
История девочки с перекошенным лицом потрясла страну: что с ней стало в итоге

Ее жизнь оказалась полна несчастий.

Катя Бадаева родилась со страшным заболеванием — синдромом Гольденхара. Болезнь характеризуется поражением лицевого скелета, аномалиями в развитии позвонков и множеством других серьезных отклонений. Девушка даже не надеялась на нормальную жизнь, но однажды решила принять участие в шоу «Пусть говорят».

Оказавшись в студии Андрея Малахова, Катя рассказала свою историю. И пластический хирург Андрей Ищенко решил помочь девушке. Он вызвался сделать серию операций, чтобы восстановить лицо Кати.

Поклонники шоу не скрывали волнения из-за будущего героини. Зрители признавались, что желают Кате лишь счастья и нормального будущего. И операции должны были помочь ей. Но сердце Кати не выдержало нагрузок и остановилось прямо на хирургическом столе: 17-летняя девушка скончалась, так и не добившись своей мечты об обычной жизни.

Фото: Кадры из программы "Пусть говорят"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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