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Киноафиша Статьи «История была долгой»: известный певец раскрыл правду о связи с замужней Седоковой

«История была долгой»: известный певец раскрыл правду о связи с замужней Седоковой

8 июля 2022 16:00
«История была долгой»: известный певец раскрыл правду о связи с замужней Седоковой

Певец предпочел быть честным с фанатами.

Анатолий Цой прокомментировал слухи о своем романе с Анной Седоковой. Артист разоткровенничался в RuTube-шоу «Злые языки».

Несколько лет назад в СМИ появились слухи о возможной связи двух музыкантов. Якобы знаменитости тайно встречаются, и певец даже является отцом ее сына, который появился на свет в 2017 году. Однако, как рассказал сам артист, в этих домыслах нет и части правды. По его словам, они с Седоковой были близкими друзьями долгое время, но певица прекратила их общение, когда начала встречаться с Янисом Тиммой, и с тех пор они не разговаривают. Как уверен Цой, его история подтверждает убеждение, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, когда у них нет личной жизни.

«История была долгой», — вспоминает артист.

Также Цой признался, что никогда даже не думал об интимной связи со своей подругой. Свои слова певец смог подтвердить на детекторе лжи, развеяв все сомнения своих поклонников.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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