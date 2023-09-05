Историки смеются над главным ляпом «Великолепного века»: что не так с татуировкой Фирузе

Популярный турецкий сериал «Великолепный век» славится своей исторической точностью. Его сюжет действительно основан на реальных событиях и очень близок к истории, но некоторые моменты смущают даже простых зрителей.

Самая неправдоподобная часть сериала — это татуировка Фирузе-хатун. Сулейман проводил с девушкой много ночей и наверняка видел ее обнаженной. Маловероятно, что за все это время он не заметил рисунок на спине наложницы. А вот внимательная Хюррем раскрыла правду очень легко, когда ей потребовалось избавиться от соперницы.

Крайним в этой истории остался Ибрагим, который не проверил девушку при приеме в гарем султана, хотя сам правитель не увидел метку на спине любовницы. Историки заявляют, что у Фирузе на самом деле просто не могло быть татуировки, как и у любой другой мусульманской женщины. Поэтому сценаристы явно сильно отошли от оригинала, когда искали способ устранить красавицу с пути Хюррем.