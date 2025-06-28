Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Историки плевались, когда смотрели на судьбу любимой дочери Сулеймана в «Великолепном веке»: реальная история Михримах была совсем иной

Историки плевались, когда смотрели на судьбу любимой дочери Сулеймана в «Великолепном веке»: реальная история Михримах была совсем иной

28 июня 2025 10:23
Историки плевались, когда смотрели на судьбу любимой дочери Сулеймана в «Великолепном веке»: реальная история Михримах была совсем иной

Ради красного словца создатели сериала пошли на многое.

В «Великолепном веке» Михримах-султан показана заложницей дворцовых интриг. По сюжетной линии юную дочь Сулеймана силой выдают за грубого выскочку Рустема-пашу, а сама девушка страдает, мечтая о любви и свободе. Историки, пересматривавшие сериал, откровенно морщатся: документальные хроники говорят о добровольном браке, причём не без искры взаимного интереса.

Брак, заключённый по желанию невесты

Историки плевались, когда смотрели на судьбу любимой дочери Сулеймана в «Великолепном веке»: реальная история Михримах была совсем иной

Османские летописи фиксируют 1539 год как торжество, к которому Михримах готовилась с энтузиазмом. Семнадцатилетняя султанша сама обратила внимание на Рустема, тогда ещё губернатора Диярбакыра, известного блестящим умом и редкой преданностью династии. Письма современной ей придворной дамы указывают: Хюррем-султан поддержала выбор дочери, а Сулейман дал согласие только после того, как лично получил от Михримах подтверждение её желания. Пышная свадебная неделя прошла одновременно с праздником обрезания её младших братьев — жестокая ирония сценария о «браке по принуждению» в реальности отсутствует.

Двадцать два года совместной жизни без дворцовых скандалов

Рустем-паша дважды занимал пост великого визиря, и именно Михримах была его ближайшим советником при дворе. Письменные источники отмечают, что супруг исполнял капризы жены с восточной щедростью: дворец на Босфоре, собственная библиотека, богато финансируемые благотворительные проекты. После смерти мужа султанша не пошла на повторный брак, хотя претендентов было в избытке, и сама попросила брата Селима не поднимать эту тему.

Девушка-архитектор и политический игрок

Историки плевались, когда смотрели на судьбу любимой дочери Сулеймана в «Великолепном веке»: реальная история Михримах была совсем иной

В сериале Михримах мелькает главным образом в закулисных разговорах. Между тем историческая фигура оставила в Стамбуле две мечети, построенные по её заказу Мимаром Синаном, и целый благотворительный комплекс в Эдирнекапе. В переписке с европейскими монархами и венецианскими дожами она многократно выступала переговорщицей. Никаких свидетельств, что султанша устраивала заговоры против невесток, историки не нашли — напротив, многие документы подтверждают её союз с Нурбану в годы правления Селима II.

Почему искажение возмутило специалистов

Популярная драма, создающая образ «затравленной принцессы», формирует у широкой аудитории ложное представление: османские женщины будто не имели голоса и были пешками сильных мужчин. На примере Михримах картина особенно обидна. Она обладала собственными политическими весами, финансировала крупные стройки, выстраивала международные контакты и, по всей видимости, состояла в равноправном браке.

Стоит ли смотреть сериал

Историки плевались, когда смотрели на судьбу любимой дочери Сулеймана в «Великолепном веке»: реальная история Михримах была совсем иной

«Великолепный век» остаётся ярким костюмным шоу, но в случае с историей любимой дочери Сулеймана сюжет ближе к фикции, чем к фактам. Если хочется узнать настоящую биографию Михримах-султан, стоит перечитать османские хроники, письма венецианских послов и изучить архитектурные памятники, где вместо выдуманной драмы остаётся реальное наследие женщины, сумевшей стать влиятельной фигурой при дворе империи.

А здесь мы писали про пять причин, почему в турецких сериалах постоянно убивают главных героев.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система 10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система Читать дальше 19 июля 2025
150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все 150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все Читать дальше 19 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) Читать дальше 23 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше