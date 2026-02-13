Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

13 февраля 2026 13:46
Вот что советуют смотреть эксперты.

Историки и военные консультанты — народ придирчивый. Современное кино о войне они бракуют часто: то форма не та, то оружие не из того года, то сюжет высосан из пальца. Однако несколько картин всё же получили их одобрение.

«Коридор бессмертия»

Редкий случай — фильм о строительстве Шлиссельбургской магистрали, той самой «Дороги победы», по которой в блокадный Ленинград шли поезда с продовольствием. Сценарист Дмитрий Каралис не понаслышке знал о тех событиях: его отец работал в 48-й паровозной колонне. Писатель-фронтовик Даниил Гранин прочитал сценарий и согласился консультировать.

Объяснял, что спички в осаждённом городе были редкостью, а подходящие валенки и вовсе найти нереально.

«Брестская крепость»

Создатели опирались на книгу Сергея Смирнова и советовались с выжившими защитниками. Историки отметили дотошность: у бойцов в кадре — автоматы ППД, которые действительно стояли на вооружении в 41-м, а не более поздние ППШ.

«Ржев»

Игорь Копылов экранизировал повесть «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева — писателя, который сам воевал подо Ржевом. Никакой компьютерной графики: актёры мёрзли на полигоне при минус тридцати в настоящих шинелях и кирзовых сапогах. Ветераны на премьере во Ржеве плакали. Василий Лановой, узнав о нападках критиков, ответил коротко и ёмко.

«Крик тишины»

Фильм по блокадной повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». На съёмочной площадке работали консультанты, пережившие осаду Ленинграда детьми, — среди них актриса Людмила Егорова. Картина не собирала кассу, зато в 2019 году получила награду Российского военно-исторического общества «За верность исторической правде».

«В августе 44-го…»

Экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины». Генерал-лейтенант ФСБ Василий Христофоров назвал её самой достоверной картиной о работе контрразведчиков «Смерш». Быт, форма, методы — всё воспроизведено почти документально. Правда, сам Богомолов велел убрать своё имя из титров: три ключевые сцены, по его мнению, превратили серьёзное повествование в рядовой боевик.

Фото: Кадры из фильмов «Коридор бессмертия» (2019), «Брестская крепость» (2010), «Ржев» (2019), «Крик тишины» (2019), «В августе 44-го…» (2001)
Игорь Мустафин
