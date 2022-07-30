Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создателей «Великолепного века» распекли за ложь о Мустафе

Создателей «Великолепного века» распекли за ложь о Мустафе

30 июля 2022 11:44
Создателей «Великолепного века» распекли за ложь о Мустафе

Пренебрежение исторической правдой вызвало недовольство зрителей.

За четыре сезона шехзаде Мустафа окунался в любовные истории с головой несколько раз, вызывая споры о его лучшей наложнице у поклонниц сериала. Однако в реальности, если верить исследованиям, у наследника трона была лишь одна известная фаворитка — и это не Михриниса.

Ею оказалась самая незаметная для многих зрителей героиня — Румейса. По сюжету наследница богатой европейской семьи Лукреция попала в гарем случайно, но осталась в нем ради Мустафы. В реальности же девушку звали Надя Фракос, она была родом из Боснии и в гареме очутилась, будучи еще ребенком.

Создателей «Великолепного века» распекли за ложь о Мустафе

Именно Надя, впоследствии переименованная в Румейсу, родила шехзаде наследников и даже стала его законной супругой. Актрисы на этой роли сменялись дважды, поэтому место наложницы заняла Михриниса, дочь капитана Барбароссы, что возмутило многих зрителей.

«Лучше бы еще раз поменяли Румейсу, чем ввели в фильм эту страшную мужевидную Михринису. Смотреть на нее не могу, противно», «Хюррем поменяли, почему Румейсу нет?» — негодовали пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Читать далее 31 июля 2022
«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян «К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян Читать далее 31 июля 2022
Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Читать далее 31 июля 2022
«Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии «Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Ахнете: вот сколько зарабатывает самый богатый ребенок из «Голоса» Ахнете: вот сколько зарабатывает самый богатый ребенок из «Голоса» Читать далее 31 июля 2022
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Related video