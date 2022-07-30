Создателей «Великолепного века» распекли за ложь о Мустафе
Пренебрежение исторической правдой вызвало недовольство зрителей.
За четыре сезона шехзаде Мустафа окунался в любовные истории с головой несколько раз, вызывая споры о его лучшей наложнице у поклонниц сериала. Однако в реальности, если верить исследованиям, у наследника трона была лишь одна известная фаворитка — и это не Михриниса.
Ею оказалась самая незаметная для многих зрителей героиня — Румейса. По сюжету наследница богатой европейской семьи Лукреция попала в гарем случайно, но осталась в нем ради Мустафы. В реальности же девушку звали Надя Фракос, она была родом из Боснии и в гареме очутилась, будучи еще ребенком.
Именно Надя, впоследствии переименованная в Румейсу, родила шехзаде наследников и даже стала его законной супругой. Актрисы на этой роли сменялись дважды, поэтому место наложницы заняла Михриниса, дочь капитана Барбароссы, что возмутило многих зрителей.
«Лучше бы еще раз поменяли Румейсу, чем ввели в фильм эту страшную мужевидную Михринису. Смотреть на нее не могу, противно», «Хюррем поменяли, почему Румейсу нет?» — негодовали пользователи Сети.