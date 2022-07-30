Создателей «Великолепного века» распекли за ложь о Мустафе

За четыре сезона шехзаде Мустафа окунался в любовные истории с головой несколько раз, вызывая споры о его лучшей наложнице у поклонниц сериала. Однако в реальности, если верить исследованиям, у наследника трона была лишь одна известная фаворитка — и это не Михриниса.

Ею оказалась самая незаметная для многих зрителей героиня — Румейса. По сюжету наследница богатой европейской семьи Лукреция попала в гарем случайно, но осталась в нем ради Мустафы. В реальности же девушку звали Надя Фракос, она была родом из Боснии и в гареме очутилась, будучи еще ребенком.

Именно Надя, впоследствии переименованная в Румейсу, родила шехзаде наследников и даже стала его законной супругой. Актрисы на этой роли сменялись дважды, поэтому место наложницы заняла Михриниса, дочь капитана Барбароссы, что возмутило многих зрителей.