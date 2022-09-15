Истории брака Железной Кнопки из «Чучела» позавидует любая россиянка

Премьера фильма «Чучело» в 1983 году разделила зрителей на два лагеря. Одни считали, что режиссер Ролан Быков мастерски передал смысл одноименной повести Владимира Железникова, другие же критиковали ленту за излишнюю жестокость. Больше негатива досталось Ксении Филипповой, исполнившей роль безжалостной Железной Кнопки.

13-летней актрисе съемки дались очень трудно. Ксения и не ожидала, что ее утвердят на роль, а на площадке тут же почувствовала свое одиночество. Родители остались в Москве, а Быков снимал ленту в Твери. Филиппова оказалась одна в чужом городе, а работа над сложным персонажем забирала силы. Нередко съемочные дни заканчивались рыданиями девочки.

Быкову потребовалось длительное время, чтобы Ксения начала ему доверять. Она так привязалась к режиссеру, что стала ему настоящим другом. После школы актриса окончила экономический факультет МГИМО и устроилась на работу в фонд Ролана Быкова. К тому времени постановщик помог ей уже найти и личное счастье.

После громкой премьеры он лично отсматривал сотни писем, адресованных актерам ленты «Чучело». В большинстве из них содержались слова восхищения талантом юных звезд экрана и предложения познакомиться. Однако даже недоверчивого Быкова растрогали строки в одном из писем, где молодой человек обращался к Ксении с серьезными вопросами. Он передал послание девочке, потом у нее с отправителем завязалась переписка. После 4-летнего общения, когда Филипповой исполнилось 18 лет, молодые люди поженились.

Пара до сих пор живет вместе: они вырастили сына. Ксения не стала больше сниматься, а нашла себя в рекламном бизнесе.