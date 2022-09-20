Исторический тест: знаешь ли ты, что происходило 100 лет назад?

Со времен Октябрьской революции прошло чуть больше ста лет. Интересно, что мнение историков по поводу этого события неоднозначно - одни специалисты считают ее продолжением Февральской революции 1917 года, другие же рассматривают ее отдельно, без привязки к предыдущим революциям. Осень 1917 года в стране выдалась крайне тяжелой - инфляция, нехватка продовольствия и угроза остаться зимой без хлеба вызывали недовольство у населения. Уровень жизни стремительно падал, а вот военные расходы и инфляция росли. Крестьяне, солдаты, рабочие выступали за то, чтобы власть была отдана Советам. Рабочая партия готовилась к свержению Временного правительства, которое в итоге произошло в Петрограде в октябре. После этого власть сосредоточилась в руках нового правительства, учрежденного на II Всероссийском съезде Советов.

Несмотря на то, что все мы в школьные годы проходили Октябрьскую революцию на уроках истории, многие даты, имена и подробности исторического события стерлись из памяти. А может быть, нет? Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы запомнили параграфы из школьного учебника и рассказы преподавателя-историка.