Исторический тест: знаешь ли ты, что происходило 100 лет назад?
Проверьте, все ли вы знаете об Октябрьской революции.
Со времен Октябрьской революции прошло чуть больше ста лет. Интересно, что мнение историков по поводу этого события неоднозначно - одни специалисты считают ее продолжением Февральской революции 1917 года, другие же рассматривают ее отдельно, без привязки к предыдущим революциям. Осень 1917 года в стране выдалась крайне тяжелой - инфляция, нехватка продовольствия и угроза остаться зимой без хлеба вызывали недовольство у населения. Уровень жизни стремительно падал, а вот военные расходы и инфляция росли. Крестьяне, солдаты, рабочие выступали за то, чтобы власть была отдана Советам. Рабочая партия готовилась к свержению Временного правительства, которое в итоге произошло в Петрограде в октябре. После этого власть сосредоточилась в руках нового правительства, учрежденного на II Всероссийском съезде Советов.
Несмотря на то, что все мы в школьные годы проходили Октябрьскую революцию на уроках истории, многие даты, имена и подробности исторического события стерлись из памяти. А может быть, нет? Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы запомнили параграфы из школьного учебника и рассказы преподавателя-историка.