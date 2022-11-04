Исторический тест: докажите, что у вас высокий интеллект, ответив хотя бы на 10 вопросов

В школьные годы все мы проходили курс мировой истории. Какие-то события, даты и исторические личности остались в памяти, какие-то - благополучно забылись. Сегодня историки и представители смежных дисциплин рассматривают события прошлого с самых разных, порой довольно необычных точек зрения. Например, некоторые эксперты убеждены, что существенную роль в историческом процессе сыграли не только люди, но и… микробы. Дело в том, что вплоть до середины прошлого столетия больше всего народу погибало не в результате войн, а от разного рода инфекций. Так, например, в ходе Пелопоннесской войны, развернувшейся с 431 по 404 год до н.э., в Греции широко распространились паразитарный тиф и кишечные инфекции; впоследствии они были названы “афинской чумой”. Однако самой жестокой считается эпидемия гриппа “испанка”, которая разразилась под занавес Первой мировой войны. От этого вируса погибло около пятидесяти миллионов человек - эта цифра превысила число убитых на полях сражений в 1914-1918 годах.

Многим история как школьная дисциплина кажется скучной, однако на самом деле это интересная наука. Проверьте, насколько вы образованы, с помощью нашего исторического теста.