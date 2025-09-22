Меню
22 сентября 2025 22:00
Исторический момент в США: новинка собрала больше $500 млн за пару недель и смела конкурентов — даже Марго Робби осталась в тени

Обнаружен король проката.

Американский прокат на этих выходных превратился в настоящий полигон для громких премьер, но все разговоры свелись к одной ленте. Variety подвел итоги: новинки стараются привлечь внимание зрителей, но лидер здесь только один — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечная крепость». Конкурентам такой успех и не снился.

Для сравнения: мелодрама «Большое смелое красивое путешествие» с Колином Фарреллом и Марго Робби стартовала лишь на шестом месте, собрав скромные 3,5 млн долларов.

Спортивный хоррор «Тот самый» показал куда более уверенный результат — 13,5 млн долларов за уикенд и второе место. Но оба проекта оказались в тени японского аниме, которое просто уничтожает всех на своем пути.

Исторический момент

«Бесконечная крепость» за вторые выходные в США получил 103 млн долларов, а мировые сборы уже достигли 555 млн долларов (!). Фильм можно смело назвать самым кассовым полнометражным аниме в США, да и вообще в истории.

Он обогнал своего же брата — «Поезд "Бесконечный"», который вышел в 2020 году с показателем в 506 млн долларов. На задворках осталось «Твое имя» Макото Синкая, заработавшее 405 млн долларов. Когда-то эта картина впервые за долгие годы смогла сместить «Унесенных призраками» с пьедестала.

Исторический момент в США: новинка собрала больше $500 млн за пару недель и смела конкурентов — даже Марго Робби осталась в тени

Теперь два фильма по «Истребителю демонов» занимают сразу первую и вторую строчку глобального рейтинга аниме. Небывалый успех.

«Бесконечная крепость» стал первым мультфильмом из финальной трилогии, которая закроет культовую историю. Оригинальное аниме завершилось летом 2024-го, и поклонники ждали этот финальный аккорд как минимум год. Неудивительно, что зрители массово идут в кинотеатры — и не только в США.

В российских залах «Бесконечная крепость» тоже можно увидеть (правда, неофициально) с 18 сентября. За первые выходные фильм собрал 20,2 млн рублей — явно хороший результат для «серой» премьеры. Впереди еще два фильма трилогии, и они уже на старте обречены войти в историю.

Ранее мы писали: Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится!

Фото: Кадры из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025 г.), из фильма «Большое смелое красивое путешествие» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
