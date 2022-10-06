Истинный возраст Мадонны выдала одна деталь: никакой пластикой не исправить

Мадонна никогда не заявляла публично, что выступает против пластики. В то же время знаменитость всегда не хотела вдаваться в подробности о том, делала ли что-то со своим лицом. Тем временем в Сети пишут, что под нож хирурга певица ложилась — и не раз.

С годами внешность звезды действительно сильно изменилась, и дело не только в возрасте. Мадонна оказалась в числе тех, кто готов на любые эксперименты ради того, чтобы сохранить свою красоту. Однако истинный возраст молодящейся знаменитости выдала одна деталь.

В своих социальных сетях артистка опубликовала серию новых снимков, на которых запечатлена в дерзком образе. На лице 64-летней исполнительницы нет ни одной морщинки. Однако в объектив камеры попали также руки Мадонны, и вот тут система дала сбой.

Кожу на руках звезды идеальной уж точно не назовешь. Сморщенные пальцы с выступающими венами не исправить никакой пластикой, а значит, надежды Мадонны выглядеть моложе, чем она есть на самом деле, так и не оправдались.