Истинный смысл сказки о милом кролике повергнет в шок: детям такое смотреть нельзя

Слово «сказка» ассоциируется с чем-то очень теплым, волшебным и наивным. Но есть среди этих чудесных историй такие, которые основаны на мрачных предысториях. Так, детская сказка «Кролик Питер» таит в себе глубокий социальный смысл, хотя многие об этом даже не догадываются.

Произведение было написано Беатрис Поттер примерно 120 лет назад. С первых же строк перед читателем раскрывается история о политике, экономике, семье и социальных проблемах. Для англичанки Поттер «Кролик Питер» стал своеобразным выражением бунта против системы и господствующих ценностей. Беатрис осуждала буржуазные устои, моральные нормы той эпохи и семейные правила, которые сковывали ее по рукам и ногам.

По сюжету сказки кролики ведут обычную человеческую жизнь. Они носят костюмы, общаются друг с другом и обитают в норах, напоминающих квартиры. Цикл сказок раскрывает самые разнообразные проблемы человеческого общества. Прототипом героя стал настоящий крольчонок, который был у Поттер в детстве. Его звали Питер Пайпер.