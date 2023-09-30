Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад

ВИА «Песняры» был одной из самых популярных групп в СССР. Песни белорусского коллектива знала вся страна. «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны» — даже сегодня трудно найти тех, кто ни разу не слышал эти композиции. Слушатели обожали и другой хит «Вологда», который, правда, не оценили сами жители города.

Лирический герой песни рассказывает о своей черноглазой возлюбленной. Барышня живет «в доме, где резной палисад». Без знаний архитектуры Вологды композиция не кажется забавной. Однако знающие люди не могли воспринимать хит «Песняров» из-за этой непримечательной детали.

Резной палисад был в городе всего у одного здания. И это ничто иное, как областной кожно-венерологический диспансер. Зная эту подробность, слушатели относились к песне как к фарсу и шутке на грани.