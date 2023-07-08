Истинный характер Абдулов скрывал годами: выдал один поступок

Александра Абдулова обожали все женщины СССР. Поклонницы идеализировали образ актера и сотворили из него кумира. Но лишь близкие и коллеги Абдулова знали, какой он на самом деле человек.

Во время съемок картины «Самая обаятельная и привлекательная» Александр Гавриилович показал свой характер. Ему досталась роль красавца Володи Смирнова, в которого влюбилась Надя Клюева. Между актером и режиссером Геральдом Бежановым постоянно вспыхивали конфликты, из-за которых нередко срывались съемки.

Абдулову не нравилось, что во время работы была под запретом импровизация. Бежанов требовал от подопечных идеально вызубренного текста. Александру Гаврииловичу же не нравились фразы его героя, они казались ему несмешными и пустыми. Но сопротивляться не было смысла.

Тогда Абдулов решил отомстить властному и неуступчивому режиссеру. Он сказал, что заболел, а сам улетел на Сахалин — сниматься в другой ленте. Бежанов узнал об обмане, и дело дошло до драки. Позднее ситуация сгладилась, и актер и режиссер пришли к компромиссу.