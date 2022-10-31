Истинное отношение к Гузеевой больше не секрет: Сябитова ошеломила признанием

Зрители шоу «Давай поженимся!» не раз наблюдали словесные перепалки ведущих — Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой. Казалось, что знаменитости явно недолюбливают друг друга и не могут скрыть свою неприязнь от публики. Теперь же подноготная взаимоотношений коллег вышла наружу.

Главная телесваха страны оставила в своем Telegram-канале пост, полный откровений о том, как проходят съемки популярного проекта. Сябитова отметила, что за время работы над программой ей доводилось делить гримерку со многими соведущими, но только не с Ларисой Андреевной. «У Гузеевой всегда индивидуальная гримерка», — ошеломила признанием звезда экрана.

Впрочем, за подобные капризы на актрису никто не обижается. По уверению Сябитовой, именно Гузеева всегда становится душой компании на корпоративных посиделках. Ранее телесваха говорила о том, что уважает и любит Ларису Андреевну, хоть та и славится довольно непростым характером.